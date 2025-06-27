В центре Москвы самокатчики влетели в мать с младенцем и закрыли ногой номер

В центре Москвы самокатчики врезались в мать с младенцем и уехали

В центре Москвы двое молодых людей ехали на одном электросамокате и врезались в женщину с коляской. Об этом сообщает «Москва 24».

«По словам пострадавшей, ребенок получил ссадины и ушибы. Причем ехала парочка по тротуару, несмотря на то, что рядом была велодорожка. Об извинениях и речи не было — наглецы умчались прочь, закрыв номер самоката ногой», — говорится в публикации.

В результате женщина подала заявление в правоохранительные органы.

По данным столичного дептранса, нарушителей удалось найти.

«Нарушителей оперативно нашли и привлекли к ответственности. Их вычислили по камерам и треку поездки, хотя они и прикрывали часть номера ногой. Водитель получил штраф в размере 100 тыс. рублей, после чего его заблокировали в сервисе», — говорится в публикации.

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