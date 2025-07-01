Крупная авария заблокировала движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве произошло массовое ДТП с 9 автомобилями

В Москве на МКАД столкнулись 9 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 69-м километре внутренней стороны МКАД произошло два ДТП с участием, предварительно, девяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 км. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Кисловодске произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и «легковушки». В результате аварии четыре человека были доставлены в больницу. Информации о тяжести состояния пострадавших уточнялась.

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