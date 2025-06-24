«Психовал»: в Татарстане мужчина поджег свою машину, потому что не смог ее завести

В Татарстане мужчина не смог завести машину, разозлился и поджег ее

В Татарстане мужчина поджег свой автомобиль после того, как не смог его завести. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Мужчина долго пытался завести машину и «психовал». В один момент автолюбитель пригрозил: если мотор не заработает как надо — машину он сожжет», — рассказал очевидец.

На опубликованных в сети кадрах видно, как горит автомобиль.

До этого сообщалось, что в Геленджике водитель на Volkswagen сбил людей на пешеходном переходе. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка останавливается перед пешеходным переходом, а потом начинает двигаться на толпу людей, которые разбегаются в стороны.

Кроме того, на Кузбассе школьница на мотоцикле врезалась в автомобиль Subaru. На кадрах видно, как девочка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается иномарка. От удара школьница падает сначала на капот, а потом на проезжую часть.

Ранее в Москве поймали серийного вора автомобилей.