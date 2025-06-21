В Москве поймали серийного вора автомобилей

В Москве правоохранители поймали 26-летнего жителя столицы, который занимался угоном и кражей автомобилей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице, полковника внутренней службы Владимира Васенина.

«49-летний житель столицы в вечернее время припарковал свой автомобиль на стоянке в проезде Черского и ушел домой, забыв ключи в замке зажигания. Утром он обнаружил пропажу машины и обратился в полицию», — заявил он.

Впоследствии полиции удалось задержать в Мытищах подозреваемого — им оказался 26-летний москвич. Автомобиль же был найден в Калужской области, его вернут владельцу.

Оказалось, что подозреваемый до этого уже занимался угоном и кражей — известно как минимум о трех аналогичных инцидентах.

До этого в Санкт-Петербурге на видео сняли попытку украсть школьницу. Инцидент произошел на улице Ударников.

«Очевидцы заметили странную картину: взрослый мужчина на белом Solaris остановил девочку, какое-то время беседовал с ней, а после сковал в объятиях. По внешнему виду школьница несколько раз пыталась уйти, но молодой человек силой затащил ее в машину и закрыл двери», – говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

Ранее в Подмосковье питбайк подмял ребенка под колеса и попал на видео.