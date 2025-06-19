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Путин высказался о ситуации с Volkswagen и Porsche в Германии

Путин: производители автомобилей Volkswagen и Porsche в Германии погибают
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что автопроизводители Volkswagen и Porsche в Германии «погибают», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в четверг президент заявил, что Германия балансирует на грани рецессии. Он отметил, что объяснения, почему страна отказалась от российского газа, нет. Теперь же Volkswagen и Porsche «погибают», как и стекольная промышленность, и сфера удобрений.

«Volkswagen погибает, Porsche погибает», — сказал Путин.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию брендов Toyota и Hyundai.

«Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я исхожу из официальных источников, и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой», — сказал он.

Ранее стало известно о шансах на возвращение Renault в Россию.

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