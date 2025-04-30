Прибыль Volkswagen рухнула на 40%

Прибыль концерна Volkswagen Group упала на 40% в первом квартале 2025 года

Прибыль Volkswagen Group за первый квартал 2025 года после вычета налогов составила €2,18 млрд, что на 40,6% хуже показателя начала 2024 года. Об этом говорится в отчете компании.

Германский автоконцерн предупредил, что показатели всего 2025 года, скорее всего, окажутся у нижней границы прогноза компании. Ранее концерн ожидал маржи операционной прибыли до 6,5%.

В ухудшении показателей и собственных прогнозов VW винит Дональда Трампа и его импортные пошлины.

До этого стало известно, что в 2024 году китайский автобренд Zotye Auto продал 14 автомобилей, что на 98,74% меньше, чем в 2023 году, когда дилеры реализовали 1,1 тыс. машин.

За весь прошлый год компания не выпустила ни одного нового автомобиля. Выручка за год составила менее 5,6 млрд юаней, в то время как убыток превысил отметку в 10 млрд юаней.

С 2020 года производство легковых автомобилей Zotye находилось в состоянии заморозки, а первые шаги к его восстановлению были приняты в 2023 году. Однако добиться массовых продаж автомобилей бренду не удалось.

Также известный производитель спортивных автомобильных кресел, компания Recaro, заявила о банкротстве.

Ранее поставщики Mercedes, Stellantis, Volkswagen оказались под угрозой закрытия.