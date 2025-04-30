Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прибыль Volkswagen рухнула на 40%

Прибыль концерна Volkswagen Group упала на 40% в первом квартале 2025 года
close
Global Look Press

Прибыль Volkswagen Group за первый квартал 2025 года после вычета налогов составила €2,18 млрд, что на 40,6% хуже показателя начала 2024 года. Об этом говорится в отчете компании.

Германский автоконцерн предупредил, что показатели всего 2025 года, скорее всего, окажутся у нижней границы прогноза компании. Ранее концерн ожидал маржи операционной прибыли до 6,5%.

В ухудшении показателей и собственных прогнозов VW винит Дональда Трампа и его импортные пошлины.

До этого стало известно, что в 2024 году китайский автобренд Zotye Auto продал 14 автомобилей, что на 98,74% меньше, чем в 2023 году, когда дилеры реализовали 1,1 тыс. машин.

За весь прошлый год компания не выпустила ни одного нового автомобиля. Выручка за год составила менее 5,6 млрд юаней, в то время как убыток превысил отметку в 10 млрд юаней.

С 2020 года производство легковых автомобилей Zotye находилось в состоянии заморозки, а первые шаги к его восстановлению были приняты в 2023 году. Однако добиться массовых продаж автомобилей бренду не удалось.

Также известный производитель спортивных автомобильных кресел, компания Recaro, заявила о банкротстве.

Ранее поставщики Mercedes, Stellantis, Volkswagen оказались под угрозой закрытия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами