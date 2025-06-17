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Мантуров объяснил, почему Toyota не возвращается в Россию

Мантуров: отношения с Hyundai и Toyota полностью прерваны с 2022 года
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Global Look Press

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию брендов Toyota и Hyundai, сообщает ТАСС.

«Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я исхожу из официальных источников, и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой»,— сказал он.

О том, что автомобилестроительная корпорация Toyota Motor остановила выпуск своих машин в России, а также экспорт готовых автомобилей в РФ, стало известно весной 2022 года.

«Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими», — рассказали в компании.

Поставка машин в Россию прервана из-за «проблем с производственными цепочками и экспортными каналами», уточнили в пресс-службе корпорации.

Ранее стало известно о шансах на возвращение Renault в Россию.

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