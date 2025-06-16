Число пострадавших при ДТП во Владимирской области увеличилось

МЧС: в ДТП во Владимирской области пострадало девять человек

Число пострадавших в серьезной аварии, произошедшей в Вязниковском районе Владимирской области, увеличилось до девяти. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, всего в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек, троих из них спасти не удалось.

Спасатели отметили, что им пришлось проводить деблокировку людей, которые застряли в салоне минивэна Renault. Судя по опубликованным фотографиям, больше всего повреждены минивэн и один из легковых автомобилей. Автобус получил незначительные повреждения.

Инцидент произошел этой ночью на 290 км федеральной автодороги М7 «Волга» в Вязниковском районе. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Предварительно следствие установило, что автобус, который ехал из Чебоксар в Москву, столкнулся со стоящими на светофоре автомобилями.

Ранее в Татарстане лодка врезалась в легковушку.