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Во Владимирской области произошло страшное массовое ДТП с автобусом

Во Владимирской области три человека не выжили после массового ДТП
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Во Владимирской области семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса на трассе М-7 «Волга». При этом три человека не выжили, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

По ее информации, ДТП произошло в понедельник около 1:25 мск на 290-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе. Автобус ехал по маршруту Чебоксары — Москва.

Как уточнили в ведомстве, все пострадавшие и люди, которых спасти не удалось, в момент аварии находились в легковушках и в минивэне.

Там добавили, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии выясняются.

17 мая в подмосковном Раменском муниципальном округе рейсовый автобус врезался в фуру, в результате чего пострадали 13 человек. По данным следствия, ДТП произошло около 15:00 на 36-м км трассы М-5 «Урал». Сначала легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Оба водителя вышли из транспортных средств, чтобы установить на дороге аварийный знак, как того требуют правила. В этот момент в автомобили въехал рейсовый автобус.

Ранее в Татарстане лодка врезалась в легковушку.

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