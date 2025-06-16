Прокуратура назвала возможного виновника массового ДТП во Владимирской области

Виновником массового ДТП во Владимирской области мог стать водитель автобуса. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно следствие установило, что автобус, который ехал из Чебоксар в Москву, столкнулся со стоящими на светофоре автомобилями. В салоне было 50 пассажиров.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, заключили в ведомстве.

Судя по опубликованным фотографиям, больше всего поврежден минивэн Renault и один из легковых автомобилей. Автобус получил незначительные повреждения.

Инцидент произошел этой ночью на 290 км федеральной автодороги М7 «Волга» в Вязниковском районе. В результате аварии трех человек спасти не удалось. Еще семь получили травмы разной степени тяжести. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Подобная авария случилась в мае в подмосковном Раменском, где рейсовый автобус врезался в фуру, в результате чего пострадали 13 человек.

Ранее в Татарстане лодка врезалась в легковушку.