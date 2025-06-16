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Прокуратура назвала возможного виновника массового ДТП во Владимирской области

Прокуратура: ДТП во Владимирской области могло случиться из-за водителя автобуса

Виновником массового ДТП во Владимирской области мог стать водитель автобуса. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно следствие установило, что автобус, который ехал из Чебоксар в Москву, столкнулся со стоящими на светофоре автомобилями. В салоне было 50 пассажиров.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, заключили в ведомстве.

Судя по опубликованным фотографиям, больше всего поврежден минивэн Renault и один из легковых автомобилей. Автобус получил незначительные повреждения.

Инцидент произошел этой ночью на 290 км федеральной автодороги М7 «Волга» в Вязниковском районе. В результате аварии трех человек спасти не удалось. Еще семь получили травмы разной степени тяжести. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Подобная авария случилась в мае в подмосковном Раменском, где рейсовый автобус врезался в фуру, в результате чего пострадали 13 человек.

Ранее в Татарстане лодка врезалась в легковушку.

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