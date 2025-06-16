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Появились фото с места жесткого ДТП с автобусом под Владимиром

МВД опубликовало кадры с места массового ДТП под Владимиром

Региональное управление МВД опубликовало кадры с места серьезного ДТП во Владимирской области с участием нескольких машин.

Судя по фотографиям, больше всего поврежден минивэн Renault и один из легковых автомобилей. Автобус, который ехал из Чебоксар в Москву, получил лишь незначительные повреждения.

По данным ведомства, в результате аварии трех человек спасти не удалось. Еще семь получили травмы разной степени тяжести. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Инцидент произошел этой ночью на 290 км федеральной автодороги М7 «Волга» в Вязниковском районе. Причины столкновения пока выясняются. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.

Подобная авария случилась в маев подмосковном Раменском, где рейсовый автобус врезался в фуру, в результате чего пострадали 13 человек. По данным следствия, сначала легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Оба водителя вышли из транспортных средств, чтобы установить на дороге аварийный знак, как того требуют правила. В этот момент в автомобили въехал рейсовый автобус.

Ранее в Татарстане лодка врезалась в легковушку.

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