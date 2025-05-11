В Татарстане лодка врезалась в легковушку, и это попало на видео

В Татарстане на видео попало, как лодка слетела с крыши авто и врезалась в Lada

В Татарстане надувная лодка упала на лобовое стекло Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Лодка улетела с крыши автомобиля на трассе в Татарстане. К счастью, водный транспорт оказался надувной. Рыбацкий сезон начался — будьте готовы», — говорится в сообщении.

Telegram-канал RU_CHP опубликовал кадры с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. На записи видно, как лодка, зафиксированная на крыше автомобиля, слетает с нее и приземляется на лобовое стекло другой машины, после чего – отлетает в сторону.

До этого сообщалось, что в Ростовской области 9 мая Lada Priora сбила мотоциклиста. Видеорегистратор Lada Priora запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает мотоциклиста, от удара мужчина падает на дорогу, а запчасти от транспорта разлетаются по проезжей части. В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что 52-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Череповце мужчина напал с ножом на пассажира автобуса.