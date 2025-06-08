Жесткий кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео

На МКАД на видео попало, как мотоциклист на скорости врезался в автомобиль

В Москве на МКАД мотоциклист врезался в остановившуюся машину. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП на 26 км МКАД. Отсутствие дистанции привело к ДТП. Военный «КамАЗ» смог остановиться, а мотоциклист – нет», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл на скорости врезается в остановившуюся машину, при этом остальные автомобили объезжают транспорт. Кроме того, после удара мотоциклист подлетает, переворачивается в воздухе и падает на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Подмосковье автомобиль влетел в подъезд многоквартирного дома в районе жилищного комплекса «Императорские Мытищи».

По словам очевидцев, молодые люди устроили уличные гонки с другим автомобилем. На перекрестке они дали газу, не рассчитав силы. В итоге транспортное средство задело колесом бордюр, перевернулось и приземлилось на перила у подъезда. В результате случившегося никто серьезно не пострадал.

Ранее пожилая москвичка с палкой шла по проезжей части среди автомобилей, и это попало на видео.