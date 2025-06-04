«Мутная история»: глава СПЧ Фадеев высказался о задержании блогера Щепихина

Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал «спокойнее относиться» к истории с похищением блогера чеченскими силовиками, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Здесь, я считаю, надо спокойнее к этому относиться. С утра СМИ сообщали о похищении, потом оказалось, что не похищение. Вроде бы у них [правоохранителей, которые проводили задержание Щепихина] были документы и ордер на задержание. Потом его отпустили, а вовсе не задержали. Это какая-то очень мутная история», — сказал Фадеев.

3 июня группа мужчин схватила блогера у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста.

Похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Министр республики Чечня по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев также заявил, что это было задержание, а не похищение. МВД Чечни хочет проверить блогера сразу по пяти статьям, включая изнасилование, шпионаж, возбуждение ненависти и публичные призывы к терроризму и оскорбление чувств верующих.

По словам источников, мужчину отпустили около полуночи, в настоящее время он находится в одном из московских хостелов.

Ранее Mercedes, на котором похитили блогера, уехал с Ярославского вокзала и попал на видео.