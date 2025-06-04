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Стало известно, где находится похищенный на Ярославском вокзале блогер Щепихин

Baza: блогер Щепихин, похищенный на Ярославском вокзале, находится на свободе
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Арег Щепихин/VK

Блогер Щепихин, которого 3 июня похитили на Ярославском вокзале в Москве, находится в хостеле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Арег Щепихин, похищенный/задержанный на Ярославском вокзале, находится на свободе», — говорится в сообщении.

По информации канала, мужчину отпустили около полуночи. По данным источников, в настоящее время Щепихин находится в одном из московских хостелов.

До этого сообщалось, что вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Ранее сообщалось, что мужчинам, которые положили блогера в багажник, не дали уехать с Ярославского вокзала.

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