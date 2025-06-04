Mercedes, на котором похитили блогера, уехал с Ярославского вокзала и попал на видео

В Москве Mercedes, на котором похитили блогера, уехал с Ярославского вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Мерседес» только что уехал с Ярославского вокзала в сопровождении сотрудников. Часть мужчин находится в полицейских авто», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как черная иномарка едет за патрульным автомобилем.

До этого сообщалось, что вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Ранее сообщалось, что мужчинам, которые положили блогера в багажник, не дали уехать с Ярославского вокзала.