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Полиция Чечни подозревает блогера Щепихина в изнасиловании и шпионаже

Полиция Чечни проверяет блогера Щепихина по статьям за шпионаж и изнасилование
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Арег Щепихин/VK

Полиция Чечни проведет проверку действий блогера Арега Щепихина, которого накануне затолкали в Mercedes. Об этом рассказал министр Чеченской республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что блогера проверяют сразу по пяти статьям, в том числе за изнасилование, шпионаж, возбуждение ненависти и публичные призывы к терроризму. По словам Дудаева, со столичными правоохранителями находятся на связи депутаты ГД от Чеченской Республики, которые передали полиции информацию о Щепихине.

Также министр раскритиковал Telegram-каналы, которые называют Щепихина «жертвой».

«Между тем пользователи соцсетей, не страдающие нацизмом, отметили профессиональные и слаженные действия правоохранителей, благодаря которым экстремист был оперативно задержан», — заявил он.

Вечером 3 июня группа мужчин схватила блогера у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Ранее Mercedes, на котором похитили блогера, уехал с Ярославского вокзала и попал на видео.

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