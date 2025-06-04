Следователи опросили семью владельца фуры, из которой вылетали дроны

РИА Новости: бабушка владельца фуры, из которой вылетали дроны, не знает где он

Бабушка Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, не знает, где сейчас находится ее внук. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все хотят знать, а вы что, следователь? Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете? Интернет заполонили уже, кто и что знает — пишет, мы ничего не знаем, никто не знает, идет следствие, все! А там уже в интернете пестрит, чего только нет. Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает», — рассказала бабушка Тимофеева на вопрос о том, где сейчас ее внук.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Артем Тимофеев в прошлом году открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также стало известно, что Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.