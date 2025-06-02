Появилось фото мужчины, который может быть причастен к массовой атаке БПЛА

В Иркутской области ищут жившего в Киеве уроженца Донецка после атаки БПЛА

Власти Иркутской области сообщили о розыске мужчины, который может быть причастен к атаке дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Власти Усть-Кута (Иркутская область) сообщили о розыске 37-летнего Артема Тимофеева, который может быть причастен к массовой атаке беспилотников по военным объектам. По данным «Базы», именно ему принадлежали автомобили, из которых вылетали дроны», — говорится в сообщении.

По информации канала, в прошлом году мужчина открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он купил несколько автомобилей, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также сообщается, что Артем Тимофеев родился в Житомире. При этим администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область.

До этого следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам.

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