На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Появилось фото мужчины, который может быть причастен к массовой атаке БПЛА

В Иркутской области ищут жившего в Киеве уроженца Донецка после атаки БПЛА
close
bazabazon/Telegram

Власти Иркутской области сообщили о розыске мужчины, который может быть причастен к атаке дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Власти Усть-Кута (Иркутская область) сообщили о розыске 37-летнего Артема Тимофеева, который может быть причастен к массовой атаке беспилотников по военным объектам. По данным «Базы», именно ему принадлежали автомобили, из которых вылетали дроны», — говорится в сообщении.

По информации канала, в прошлом году мужчина открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он купил несколько автомобилей, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также сообщается, что Артем Тимофеев родился в Житомире. При этим администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область.

До этого следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам.

Ранее стало известно, где купили фуру, которая взорвалась на трассе Чита — Хабаровск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами