Движение транспорта по федеральной трассе в Приамурье перекрыли после атаки дронов

В Серышевском округе Приамурья закрыли для проезда всего транспорта 11-километровый участок федеральной трассы, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«1 июня 2025 года из-за происшествия с крупногабаритным автотранспортным средством закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1428-го по 1439-й км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск в Амурской области. В настоящее время на участке работают правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с горящей фурой в Амурской области. Предположительно, она везла украинские дроны, но не доехала до места атаки и сгорела.

На ролике можно увидеть дым, исходящий от фуры. Затем раздался взрыв.

1 июня беспилотники ВСУ впервые атаковали Сибирь. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что БПЛА запускались из фуры, которая на данный момент блокирована.

Об атаках вражеских дронов-камикадзе также сообщили местные жители Иркутской и Мурманской областей. Они рассказали, что видели, как беспилотники вылетали из грузовиков.

Ранее водитель выпускающей беспилотники фуры дал пояснения об атаке.