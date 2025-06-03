Стало известно, как в РФ могли появиться контейнеры для фур, из которых вылетали дроны

Контейнеры, из которых вылетали боевые дроны в Иркутской области, могли быть завезены из-за границы. Об этом в интервью aif.ru рассказал председатель профсоюза водителей Александр Котов.

«На границе обязаны проверять все фуры, причем, просвечивать рентгеном. Однако, скорее всего, в Россию ввозились только контейнеры. Их могли привезти по железной дороге или автомобильным транспортом», - сказал эксперт.

По его словам, на поездах весь состав просветить сложно. Он уточнил, что могут проверить лишь несколько контейнеров, но не все 100 %.

Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1 июня. Беспилотники вылетали из контейнеров припаркованных фур.

Это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Местные жители сообщали о хлопках и клубах дыма.

Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Кобзев также заявил, что граждане, которые пытались препятствовать работе беспилотников, будут награждены.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.