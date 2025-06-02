В Иркутской области наградят жителей, которые пытались сбить дроны, вылетающие из фуры

Жителей региона, которые с риском для жизни пытались камнями сбить дроны, вылетающие из фуры, наградят. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал Кобзев.

Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1 июня.

Это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Местные жители сообщали о хлопках и клубах дыма.

Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.