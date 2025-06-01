Местные жители сообщили об атаке БПЛА на Иркутскую область

Местные жители в Иркутской области сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кадры публикует Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

«Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщают о массовой атаке БПЛА», — говорится в публикации.

По данным источников, это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Местные жители сообщали о хлопках и клубах дыма. Официального подтверждения информации на момент публикации материала не было.

До этого сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма, появившийся якобы из-за пожара. По информации Telegram-канала «Мурманск сейчас», в Оленегорском районе был виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорили и о звуках взрывов.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов Вооруженных сил Украины.

МО РФ сообщило об ударах по ВСУ в 149 районах.