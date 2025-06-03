Жители Иркутской области сбили ружейным огнем 5 вылетевших из фур боевых дронов

Жители Усольского района Иркутской области сбили из охотничьих ружей минимум пять БПЛА во время атаки на аэродром в воскресенье, сообщает Telegram-канал Mash.

«Дроны шли низко — на высоте второго этажа, примерно 2,5 метра над землей. Одним из первых их заметил студент Илья: возвращался из магазина, увидел людей у дороги — те сказали, что идет атака на воинскую часть. Метнулся домой за ключами от сейфа, достал ружье, на квадроцикл — и к точке пролёта. На обочинах уже стояли такие же, как он», - сообщает канал.

Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1 июня. Беспилотники вылетали из припаркованных фур.

Это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Местные жители сообщали о хлопках и клубах дыма.

Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Кобзев также заявил, что граждане, которые пытались препятствовать работе беспилотников, будут награждены.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.