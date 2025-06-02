Дальнобойщик рассказал, как водители закидывали камнями беспилотники

Дальнобойщик Мацкевич: мы бросали камни, чтобы дроны не взлетали из фуры

Дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он и еще несколько мужчин закидывали камнями беспилотники. Его слова приводит Telegram-канал Baza. Ролик выложил Telegram-канал «Поздняков 3.0».

Антон приехал в Усолье-Сибирское из Белоруссии и оказался на парковке, где остановился грузовик с контейнером. Когда из него начали вылетать fpv-дроны, люди забрались на крышу и пытались остановить атаку.

«Все помогали, чтобы они не взлетали никуда. Они находились в кузове, мы бросали камни, чтобы они не взлетали», — сказал Мацкевич.

Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1 июня.

Это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Местные жители сообщали о хлопках и клубах дыма.

Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Сегодня Кобзев заявил, что граждане, которые пытались препятствовать работе беспилотников, будут награждены.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.