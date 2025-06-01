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Момент вылета дронов из грузовика в Иркутской области попал на видео

На видео попал момент взлета дронов из фуры в Иркутской области

Очевидец заснял момент вылета FPV-дронов из фуры в Иркутской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Судя по видео, дроны вылетали из контейнеров сверху.

Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1 июня.

Это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Местные жители сообщали о хлопках и клубах дыма.

Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Губернатор подчеркнул, что был проведен оперативный штаб. Сам Кобзев выехал в Усольский район.

1 июня очевидцы также сняли на видео огромный столб дыма в поселке Высоком Мурманской области. Местные жители сообщили о том, что слышали звуки взрывов.

По данным Telegram-канала «Мурманск сейчас», дым шел со стороны аэродрома. Также авторы поста предупредили жителей об опасности прилета БПЛА в Оленегорском районе Мурманской области.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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