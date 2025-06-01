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В Курской области организован объезд места обрушения моста

В Курской области организован объезд обрушившегося моста через Железногорск

В Курской области организован объезд транспорта через город Железногорск из-за обрушения железнодорожного моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавтодор.

«В Курской области 1 июня с 3.50 мск закрыто движение транспорта на участке км 35+255 — км 37+385 автомобильной дороги А-142 Тросна - Калиновка. Причина: обрушение железнодорожного моста на автодорогу. Объезд организован через город Железногорск», — сообщили в Росавтодоре.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло в ночь на 1 июня. В тот момент по нему двигался грузовой поезд, который рухнул на находящуюся под мостом авто дорогу. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз, однако пожар удалось быстро потушить.

До этого стало известно, что под Санкт-Петербургом обрушилась часть Ладожского моста.

«Путепровод у Ладожского моста повредил проезжавший под ним самосвал с поднятым кузовом», - сообщил Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

В декабре 2024 года автомобильный мост обрушился на трассе в Бразилии. Вместе с конструкцией моста упали три грузовика.

Представители дорожной полиции рассказали, что три человека получили травмы. Одного из них врачи не успели спасти.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут годовалого ребенка на месте обрушения моста в Брянской области.

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