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Грузовик обрушил часть Ладожского моста под Петербургом

Под Петербургом Ладожский мост частично обрушился в результате ДТП с грузовиком

Самосвал с поднятым кузовом повредил путепровод, находящийся у Ладожского моста в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

«Путепровод у Ладожского моста повредил проезжавший под ним самосвал с поднятым кузовом. Теперь все, кто едет под ним, рискуют получить камнем по крыше: перекрытие осыпается», — говорится в сообщении канала.

До этого автомобильный мост обрушился на трассе в Бразилии. Вместе с конструкцией моста упали три грузовика.

Представители дорожной полиции рассказали, что три человека получили травмы. Одного из них врачи не успели спасти.

Мост Жуселину Кубичека де Оливейра расположен между городами Эстрейту в Мараньяне и Агиарнополис в Токантинсе. Этот объект дорожной инфраструктуры является важным связующим звеном между двумя штатами и проходит через реку Токантинс.

Ранее сообщалось, что в Перми автобус со студентами слетел с моста и сгорел.

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