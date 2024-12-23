Мост с грузовиками рухнул на севере Бразилии

Автомобильный мост обрушился на трассе между бразильскими штатами Токантинс и Мараньян. Об этом сообщил портал G1.
«Вместе с конструкцией моста упали три грузовика», — уточнили в сообщении.
Представители дорожной полиции рассказали изданию, что три человека получили травмы. Одного из них врачи не успели спасти.
Мост Жуселину Кубичека де Оливейра расположен между городами Эстрейту в Мараньяне и Агиарнополис в Токантинсе. Этот объект дорожной инфраструктуры является важным связующим звеном между двумя штатами и проходит через реку Токантинс.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как разлом образуется на дороге у въезда на мост перед машинами.
В конце ноября в Перми автобус со студентами слетел с моста и сгорел. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Ранее автомобиль россиянина провалился под землю в гараже.