Мост с грузовиками рухнул на севере Бразилии

G1: в Бразилии мост с тремя грузовиками упал в реку

Автомобильный мост обрушился на трассе между бразильскими штатами Токантинс и Мараньян. Об этом сообщил портал G1.

«Вместе с конструкцией моста упали три грузовика», — уточнили в сообщении.

Представители дорожной полиции рассказали изданию, что три человека получили травмы. Одного из них врачи не успели спасти.

Мост Жуселину Кубичека де Оливейра расположен между городами Эстрейту в Мараньяне и Агиарнополис в Токантинсе. Этот объект дорожной инфраструктуры является важным связующим звеном между двумя штатами и проходит через реку Токантинс.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как разлом образуется на дороге у въезда на мост перед машинами.

В конце ноября в Перми автобус со студентами слетел с моста и сгорел. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее автомобиль россиянина провалился под землю в гараже.