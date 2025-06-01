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В Брянской области начали восстанавливать рухнувший автомобильный мост

РЖД: на месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

Рухнувший автомобильный мост в Брянской области начали восстанавливать. По данным официального новостного Telegram-канала РЖД, в работах задействованы железнодорожники и спецтехника.

«В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения пути», — сообщает канал.

Отмечается, что поезд №86 будет курсировать по укороченному маршруту на период восстановительных работ. О том, сколько времени потребуется для полного восстановления моста, не сообщается.

По информации Следственного комитета, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 мск. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под мостом проезжал пассажирский поезд: его завалили обломки, а грузовой и легковой автомобили упали под строение.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут годовалого ребенка на месте обрушения моста в Брянской области.

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