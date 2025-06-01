«Вагон улетел напрочь»: пассажирка рассказала о крушении поезда в Брянской области

Пассажирка рассказала о падении моста с автомобилями на поезд в Брянской области

Пассажирка поезда рассказала «Известиям» о крушении поезда в результате обрушения автомобильного моста в Брянской области.

«И первый вагон улетел просто напрочь, а второй вагон перевернулся. Третий вагон — тоже столкновение, наш — четвертый. До десятого вагона у всех одинаковые травмы. Именно вот такие кровоизлияния. Ребята, конечно, машинисты, погибли. Лежала фура там на них», — рассказала пассажирка «Известиям».

По ее словам, сначала было непонятно из-за чего произошла остановка поезда. Можно было предположить торможение или применение стоп-крана.

По информации Следственного комитета, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 мск. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под мостом проезжал пассажирский поезд: его завалили обломки, а грузовой и легковой автомобили упали под строение.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при аварии пострадали 69 человек. Семь человек не выжили.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут годовалого ребенка на месте обрушения моста в Брянской области.