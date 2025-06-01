Следователи проводят осмотр места крушения моста в Брянской области

В Брянской области следователи СК России проводят осмотр места обрушения моста на пассажирский поезд. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.

«Совместно с оперативными службами проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, сообщение об обрушении моста поступило 31 мая в 22:50 по московскому времени. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

По предварительным данным, пострадал 31 человек, из них трое не выжили, 28 — направлены в лечебные учреждения, отметило МЧС России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим, добавил он.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.