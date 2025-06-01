МЧС уточнило число погибших и пострадавших при обрушении моста в Брянской области

МЧС: в Брянской области при обрушении моста пострадал 31 человек, трое погибли

В Брянской области в результате падения моста на поезд получили травмы 31 человек, из них трое погибли. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них трое — погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:33 по московскому времени.

В настоящее время спасатели МЧС России обследуют пострадавшие вагоны и локомотив поезда, отметили в ведомстве. К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим, добавил он.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.