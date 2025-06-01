На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

МЧС уточнило число погибших и пострадавших при обрушении моста в Брянской области

МЧС: в Брянской области при обрушении моста пострадал 31 человек, трое погибли
close
Telegram-канал «112»

В Брянской области в результате падения моста на поезд получили травмы 31 человек, из них трое погибли. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них трое — погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:33 по московскому времени.

В настоящее время спасатели МЧС России обследуют пострадавшие вагоны и локомотив поезда, отметили в ведомстве. К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим, добавил он.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами