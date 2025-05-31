Глава Минпромторга прокатился на новом пикапе Sollers ST9

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов протестировал новый пикап Sollers ST9. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что запуск производства новой модели запланирован на III квартал 2025 года.

Производство пикапов Sollers анонсировал генеральный директор УАЗа Алексей Спирин в феврале. По его словам, изготовление автомобилей будет осуществляться по полному циклу, включая окраску и сварку кузовов.

В апреле Sollers объявила, что ее новый рамный внедорожник находится на финальной стадии разработки. Его построили на базе пикапа JAC, но собираются глубоко локализовать и занять нишу японских внедорожников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудники Федеральной службы охраны РФ стали пользоваться пикапами Sollers ST6.