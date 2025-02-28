На УАЗе впервые за много лет появится новая модель

В середине 2025 года на площадке Ульяновского автозавода начнется производство новых пикапов марки Sollers. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

«Летом этого года мы начнем выпуск еще одного пикапа бренда Sollers — модели ST9», — отметил гендиректор предприятия.

По его словам, производство автомобилей будет осуществляться по полному циклу, включая окраску и сварку кузовов.

До этого сообщалось, что В России начались продажи грузовиков Sollers TR. Их выпуск начался на предприятии «Соллерс Комтранс» на площадке УАЗа в ноябре 2024 года.

Мощность нового завода – пять тысяч автомобилей в год. Новая линейка грузовиков займет нишу ушедшего под давлением санкций завода «Исузу». Н

В базовую комплектацию Sollers TR входят кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль и мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем, управлением на руле и выводом изображения с камеры заднего вида.

Ранее в Ульяновске началось производство двух новых китайских пикапов.