На УАЗе впервые за 30 лет соберут новый внедорожник. Мы узнали подробности

Российская автокомпания Sollers объявила, что ее новый рамный внедорожник находится на финальной стадии разработки. Его построили на базе пикапа JAC, но собираются глубоко локализовать и занять нишу японских внедорожников.

Российский автобренд Sollers, которому принадлежит Ульяновский автозавод (УАЗ), выпустит новый рамный внедорожник до начала 2026 года, заявил глава компании Николай Соболев.

«Сейчас проект находится на финальной стадии: в ближайшее время мы приступим к продуктовым испытаниям в России — как отдельных агрегатов, так и автомобиля», — уточнил он в интервью ТАСС.

close Рендер кузова нового внедорожника Sollers Sollers

Автомобиль планируется выпускать в Ульяновске на площадке индустриального парка УАЗа «Соллерс Комтранс». К концу года Sollers собирается проверить выполнение сертификационных требований, а также финализировать инженерные решения по поводу автомобиля. Компания инвестирует более 4 млрд рублей для запуска производства модели.

Потри — JAC проступит

Впервые Sollers показала будущий внедорожник на презентации продуктового плана в ноябре прошлого года. Изображения российского автомобиля сильно совпадают с китайским пикапом JAC T9.

«Наш основной технологический партнер по проекту внедорожника — компания JAC», — признал в интервью Соболев.

Гендиректор УАЗа Алексей Спирин подчеркивал в разговоре с «Известиями» в марте, что новинку создадут на основе китайского автомобиля .

close Внедорожник JAC T9 SUV, созданный на базе флагманского рамного пикапа T9 JAC

«Это будет модель, разработанная специалистами компании Sollers на основе пикапа. Планируем, что выпуск этого внедорожника начнется в Ульяновске на площадке индустриального парка», — сообщил он.

По словам Соболева, новинка будет играть в сегменте полноразмерных рамных внедорожников с «уникальными свойствами проходимости».

Подробные технические характеристики машины пока не раскрыты, однако известно, что она будет семиместной, а ее базовый силовой агрегат представлен в виде двухлитрового бензинового двигателя на 200 л.с. и восьмидиапазонного «автомата». Позднее внедорожник получит дизельный мотор.

Кузов у машины пятидверный, у багажника будет электропривод. Клиентам также пообещали богатую комплектацию, в частности, электронные системы помощи водителя.

«Впервые за долгие годы в России будет запущено локальное производство полноразмерного рамного внедорожника. После ухода японских брендов мы видим дефицит этого продукта на отечественном рынке», — пообещал Соболев.

Он отметил, что двигатель, коробка передач и другие ключевые компоненты автомобиля будут производиться на территории России.

close Производство коробок передач для автомобилей Sollers на Заволжском моторном заводе Sollers

«Также локализуем штамповку практически всех деталей кузова, детали экстерьера и интерьера и, конечно, компоненты системы безопасности — это тоже проект, который мы реализуем также на ульяновской площадке», — заявил он.

УАЗу не посчастливится

На старте продаж внедорожник Sollers будет иметь низкий уровень локализации, полагает автомобильный эксперт Сергей Цыганов.

«Если считать «по железу», то локализация будет очень низкой. Даже коробки передач, которые уже якобы российские, все равно собираются из китайских деталей — там пока мало компонентов нашего производства используется. И по-настоящему автомобиль можно будет считать отечественным только тогда, когда Sollers локализует штамповку», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» Цыганов.

Еще один важный вопрос к новинке на данный момент — это кузов. Сложно понять, какой кузов инженеры Sollers смогут водрузить на рамное шасси, задается вопросом автоэксперт Петр Баканов.

close JAC

«Будет ли он полностью новый или его сделают из кузова пикапа? Такая практика была популярна в Китае, однако это, конечно, нельзя считать полноценным внедорожным кузовом», — заявил он «Газете.Ru».

Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков также не ждет глубокой локализации внедорожника Sollers на первых этапах реализации проекта.

«Максимум, что они освоят в ближайшее время — это сварка, окраска и полная сборка автомобиля. Но это тоже будет давать неплохой вклад. Все зависит от бизнес-модели компании и от их предполагаемого объема производства, который завязан на цену. Есть вещи, которые локализовывать нет смысла при небольшом объеме выпуска», — пояснил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Cпрос

По мнению Баканова, на внедорожник Sollers будет спрос при условии низкой цены — она должна быть ниже, чем у самых доступных китайских аналогов в России. Речь идет о ценовом диапазоне от 2 млн до 4 млн рублей. Позднее она смогла бы заменить или дополнить семейство автомобилей «Патриот», «Хантер», полагает собеседник.

close Новый внедорожник Sollers Sollers

Автоэксперт Цыганов обратил внимание на то, что на старте у внедорожника Sollers есть много «отягчающих» в маркетинговом плане обстоятельств — сама донорская китайская модель не современная, и репутацию портит факт переделки из пикапа.

«На любом другом рынке эти факторы бы привели к небольшим продажам. Но у нас все будет зависеть от того, какую маркетинговую стратегию изберет Sollers — в частности, будет ли компания позиционировать новинку как некое продолжение УАЗа, старательно обходя ее китайское происхождение», — заявил эксперт.

close Новинки Sollers на Kazan Truck Expo 2025 Sollers

По мнению Цыганова, модель будет востребована, если Sollers выберет долгосрочную стратегию и попытается пересадить на свой внедорожник старых и новых покупателей машин УАЗ, а также решит проблему с нехваткой запчастей. В таком случае продажи внедорожника Sollers будут расти от года к году и превзойдут показатели «Патриота» в течение двух-трех лет, спрогнозировал эксперт.