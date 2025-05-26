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Сотрудники Федеральной службы охраны РФ стали пользоваться пикапами Sollers ST6

Motor: Федеральная служба охраны РФ закупила пикапы Sollers ST6
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ресс-служба «Соллерс»

В России Федеральная служба охраны (ФСО) закупила новейшие пикапы Sollers ST6, сообщает Motor.

«Спецслужба приобрела около четырех десятков пикапов Sollers с дизельными двигателями, в закупке фигурируют машины 2023 и 2024 годов выпуска. Судя по отсутствию камеры заднего вида и бесключевого доступа, речь идет о начальной комплектации Base», — сообщает портал.

Автомобиль Sollers ST6 представляет собой ребрендинговую китайскую модель JAC T6. Пятиместный пикап оснащается бензиновым силовым агрегатом мощностью 176 л.с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины — рамная. Размеры грузового отсека составляют 1520х1520х470 мм, грузоподъемность версии равна 820 кг. Максимальная скорость — 150 км/час.

Ранее бренд Omoda раскрыл подробности о новом флагманском кроссовере для РФ.

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