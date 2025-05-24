«Проснулся в перевернутой машине»: пассажир автобуса рассказал о жестком ДТП в Подмосковье

Очевидец жесткого ДТП с автобусом с детьми рассказал о произошедшем

В Подмосковье один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом уснул еще до столкновения. Об этом сообщает«РЕН ТВ».

«Проснулся в перевернутой машине», — прокомментировал пассажир.

По словам очевидца, он уснул в микроавтобусе до столкновения. В результате аварии мужчина получил серьезную травму челюсти.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. По данным Baza, микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. В результате дорожной аварии образовался затор. Момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, что микроавтобус врезался в стоящую впереди машину на скорости примерно 130 километров в час.

Позже в МВД РФ сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее пробки сильно тормозили движение скорой на место аварии в Подмосковье.