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Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

МВД: два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на М-12 в Московской области

В результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области двое человек погибли и десять пострадали. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что пострадавших в дорожной аварии женщину и ребенка не удалось спасти.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте ДТП и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza писал, что в Подмосковье микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями и перевернулся. В результате дорожной аварии образовался затор.

17 мая в Подмосковье рейсовый автобус врезался в фуру, которая незадолго до этого попала в ДТП. В результате произошедшего у автобуса разрушена вся передняя часть. Водитель и пассажир находятся в тяжелом состоянии, еще 11 человек пострадали. Кроме этого, на другой подмосковной трассе микроавтобус «нырнул» под грузовик. Четыре человека не выжили, двое находятся в больнице. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажирский автобус загорелся на севере Москвы и попал на видео.

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