Момент смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье попал на видео

Смертельное ДТП с участием микроавтобуса на трассе М-12 в Подмосковье попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Ролик был снят на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах видно, что микроавтобус врезался в стоящую впереди машину на скорости примерно 130 километров в час.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. По данным Baza, микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. В результате дорожной аварии образовался затор.

Позже в МВД РФ сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье открыли движение на трассе М-12 после ДТП с микроавтобусом.