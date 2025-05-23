В Подмосковье микроавтобус с детьми столкнулся с автомобилями и перевернулся

Baza: в Подмосковье микроавтобус с детьми попал в ДТП и перевернулся

В Московской области на трассе М-12 микроавтобус с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие и перевернулся. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, автобус столкнулся с двумя легковушками. По словам очевидцев, несколько человек получили травмы, среди них есть дети», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:32 по московскому времени.

В результате дорожной аварии образовался затор. На месте ДТП работают оперативные и экстренные службы.

Накануне сообщалось, что на улице Введенского в Москве произошло ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно нажал на педаль тормоза, и водитель автобуса также был вынужден применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, уточнили в Мосгортрансе. Из-за резкого торможения в салоне автобуса упали два человека. Пострадавших доставили в больницу.

До этого массовая автомобильная авария произошла на Балаклавском проспекте в Москве. Столкнулись четыре автомобиля, не обошлось без пострадавших.

Ранее пассажирский автобус загорелся на севере Москвы и попал на видео.