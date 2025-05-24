Стали известны новые детали жесткого ДТП с детьми в Подмосковье

«360»: пробки сильно тормозили движение скорой на место аварии в Подмосковье

В Подмосковье автомобиль скорой помощи долго добирался до пострадавших в массовом ДТП из-за пробок. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

«Скорая пыталась добраться до пострадавших в ДТП в Ногинске как можно быстрее, но вечерние пробки на М-12 сильно тормозили движение», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль экстренных служб едет очень медленно или стоит в пробке.

Также сообщается, что пользователи «Яндекс.Карт» просили водителей пропускать автомобиль с медиками.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. По данным Baza, микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. В результате дорожной аварии образовался затор.

Позже в МВД РФ сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее момент смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье попал на видео.