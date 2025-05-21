Япония сократила поставки автомобилей в Россию

Япония сократила в апреле экспорт автомобилей в Россию на 19,4%

Поставки японских легковых автомобилей в Российскую Федерацию в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 19,4%. Об этом, ссылаясь на статистические данные министерства финансов Японии, сообщает ТАСС.

Кроме того, на 4,1% сократились поставки в Россию запчастей к автомобилям, поставки мотоциклов уменьшились на 71,5%. Легковые машины составляют 57,9% всего японского экспорта в Российскую Федерацию.

17 апреля сообщалось, что Япония в марте 2025 года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 9,6% по сравнению с таким же месяцем 2024 года.

3 апреля сообщалось, что доходы российских экспортеров от поставок моллюсков в Японию сократились в 1,6 раза в феврале относительно месяца до этого.

19 марта сообщалось, что Япония в феврале 2025 года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 23,8% по сравнению с таким же месяцем 2024 года.

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