Япония снизила экспорт автомобилей в Россию

Минфин Японии: экспорт автомобилей в РФ в марте 2025 года снизился на 10%

Япония в марте 2025 года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 9,6% по сравнению с таким же месяцем 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство финансов.

«Япония в 2024 финансовом году снизила экспорт легковых автомобилей в Россию на 5,8%. При этом в марте 2025 года Япония снизила экспорт авто на 9,6%», — говорится в сообщении ТАСС.

Отмечается также, что экспорт запчастей и комплектующих в 2024 финансовом году вырос на 5,9%. В марте 2025 года этот показатель снизился на 0,1%.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15–17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее выяснилось, насколько подешевеют китайские авто после возвращение ушедших автокомпаний.