Поставки одного вида продукции из России в Японию резко снизились

РИА Новости: поставки моллюсков из России в Японию упали в 1,6 раза в феврале

Доходы российских экспортеров от поставок моллюсков в Японию сократились в 1,6 раза в феврале относительно месяца до этого, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы азиатской страны.

За отчетный период экспорт российских моллюсков в Японию упал до отметки в $1,408 млн в денежном выражении. Поставки рыбы из РФ в азиатскую страну в последний месяц зимы просели в 1,8 раза, до $14,5млн, а ракообразных — на 5%, до $21 млн.

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы азиатской страны написало, что суммарные объемы поставок гигиенических товаров для женщин и детей из Японии в Россию увеличились по итогам февраля на 29,61% относительно января, до $814 тысяч.

Япония не является для России главным поставщиком этого вида товаров. Для сравнения, Китай в феврале отправил в Россию женские прокладки и подгузники на общую сумму в $6,2 млн.

Тогда же стало известно, что Япония в феврале в четыре раза нарастила экспорт кофе на российский рынок, получив за поставки $427,7 тысячи.

Ранее экономист назвал пользу от возвращения зарубежных брендов в Россию.