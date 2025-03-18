Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили популярность ввоза авто через Дальний Восток

Quto: ввозить авто через Дальний Восток выгоднее, чем через другие посты
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Ввоз автомобилей в Россию через Дальний Восток может быть выгоднее, чем через другие посты, но за это могут потребовать доплату. Об этом сообщает Quto со ссылкой на опрошенного участника рынка, занимающегося импортом новой и подержанной китайской техники.

По словам эксперта, если большое количество постов при определении таможенной стоимости ввезенной машины, от которой рассчитывается размер пошлины, используют только известные сайты в Китае, то на Дальнем Востоке могут принимать и другие документы. Так, стоимость приобретения автомобиля на инвойсах может оказаться ниже среднерыночной, если продавец даст покупателю большую скидку.

Кроме того, контрольные органы, которые проводят проверку ввезенных машин, могут подумать, что цена занижена и доначислить пошлины.

До этого сообщалось, что в январе-феврале 2025 года в Россию было ввезено 86 тыс. легковых автомобилей, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

Ранее россиянам рассказали, подешевеют ли автомобили в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами