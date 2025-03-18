Россиянам объяснили популярность ввоза авто через Дальний Восток

Quto: ввозить авто через Дальний Восток выгоднее, чем через другие посты

Ввоз автомобилей в Россию через Дальний Восток может быть выгоднее, чем через другие посты, но за это могут потребовать доплату. Об этом сообщает Quto со ссылкой на опрошенного участника рынка, занимающегося импортом новой и подержанной китайской техники.

По словам эксперта, если большое количество постов при определении таможенной стоимости ввезенной машины, от которой рассчитывается размер пошлины, используют только известные сайты в Китае, то на Дальнем Востоке могут принимать и другие документы. Так, стоимость приобретения автомобиля на инвойсах может оказаться ниже среднерыночной, если продавец даст покупателю большую скидку.

Кроме того, контрольные органы, которые проводят проверку ввезенных машин, могут подумать, что цена занижена и доначислить пошлины.

До этого сообщалось, что в январе-феврале 2025 года в Россию было ввезено 86 тыс. легковых автомобилей, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

Ранее россиянам рассказали, подешевеют ли автомобили в ближайшее время.