Япония рекордно снизила экспорт автомобилей в Россию

Минфин Японии: экспорт автомобилей в РФ в феврале 2025 года упал на 25%

Япония в феврале 2025 года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 23,8% по сравнению с таким же месяцем 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство финансов.

«Япония в феврале сократила поставки легковых автомобилей в РФ на 23,8%, а запчастей и комплектующих — на 26,8%», — говорится в сообщении агентства.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

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