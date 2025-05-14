«У меня впереди полимолочечка»: Семенович рассказала, что ее ждет

Анна Семенович показала в автомобиле, что с ней сделал Morpheus

Анна Семенович показала лицо после процедур во время поездки в автомобиле. Соответствующее видео актриса разместила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Здесь синячки я замазала, потому что у меня сегодня пару встреч, поэтому я уже накрасилась», — сообщила актриса.

Семенович записала видео в автомобиле со светлым салоном. На записи она показала, что на лице есть отеки под глазом и синяки после процедуры Morpheus. По прогнозу актрисы, через неделю отек с ее лица пройдет. В планах у нее — «полимолочечка» и ботокс.

До этого сообщалось, что певица Ольга Серябкина сфотографировалась на крыше автомобиля Lamborghini Urus. 40-летняя певица устроила фотосессию на кислотном Lamborghini Urus. Певица сфотографировалась на крыше автомобиля в мини-шортах. Кроме того, исполнительница показала на фото декольте.

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