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Звезда «Женского стендапа» показала голую часть тела в автомобиле, держась за мужчину

Юмористка Ирина Мягкова сняла на видео голые ноги в салоне автомобиля

Юмористка Ирина Мягкова показала голые ноги в салоне автомобиля. Видео она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованной в сети записи видно, что юмористка сидит в коротких шортах на пассажирском сиденье автомобиля, при этом за руку она держит мужчину.

До этого сообщалось, что Ольга Серябкина залезла на крышу Lamborghini Urus в мини-шортах и попала на фото. Певица сфотографировалась на крыше автомобиля.

40-летняя Ольга Серябкина устроила фотосессию на кислотном Lamborghini Urus. Певица сфотографировалась на крыше автомобиля в мини-шортах. Кроме того, исполнительница показала на фото декольте.

Кроме того, блогер Литвин продемонстрировал голый торс на фоне Bugatti Veyron после скандала с военным билетом. На опубликованных в сети фотографиях видно, что мужчина стоит в белых шортах и кроссовках на фоне розового автомобиля Bugatti Veyron. Также заметно, что мужчина держит рукой банку, которая стоит на крыше машины.

Ранее в Москве задержали бойца ММА с пистолетом в Cadillac Escalade.

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