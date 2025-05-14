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«Нам было классно»: Джарахов и Mona вдребезги разбили автомобили и попали на видео

Джарахов и Mona вдребезги разбили два автомобиля ради видео

Джарахов и Mona ради видео к клипу разбили два автомобиля. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы сделали совместный трек с Mona и захотели снять что-то необычное. Мы разбили вдребезги две машины, привезли их в ангар, насыпали земли, позвали команду из огромного количества человек, арендовали много оборудования и весь день снимали», — сообщил певец.

На видео видно, что артисты полностью разбили два автомобиля. По словам Mona, им понравилась такая съемка, хоть было и сложно.

До этого сообщалось, что юмористка Ирина Мягкова показала голые ноги в салоне автомобиля. На опубликованной в сети записи видно, что юмористка сидит в коротких шортах на пассажирском сиденье автомобиля, при этом за руку она держит мужчину.

Кроме того, Ольга Серябкина залезла на крышу Lamborghini Urus в мини-шортах и попала на фото.

Ранее блогер Литвин продемонстрировал голый торс на фоне Bugatti Veyron после скандала с военным билетом.

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